Villingen-Schwenningen Schorer hängt die Schilder ab

"Ich habe die Räume vermietet, die Verträge sind unter Dach und Fach", sagt der Eigentümer. Über die Gründe hüllt sich der Schwenninger Unternehmer allerdings bisher in Schweigen. Im Laufe des Jahres hatte Schorer einen Streit mit der Stadt ausgetragen, in dem es um ein privates Bauvorhaben ging (wir berichteten mehrfach). Währenddessen hatte der Auktionator mit dem Gedanken gespielt, Schwenningen mit seinem Gewerbe vollständig zu verlassen, sollte es keine Einigung geben. Diese gibt es mittlerweile allerdings. Denn wie der Schwarzwälder Bote im November berichtete, baut Schorer an seinem Elternwohnhaus in Mühlhausen, um das sich der Konflikt mit der Verwaltung drehte, bereits weiter.

Reiner Schorer stellt aber klar, dass es sich nur um einen Teil der Räume in der Sturmbühlstraße handelt: "Das Pfandhaus (Hausnummer 18, Anm. d. Red.) ist weiterhin geöffnet." Das habe mit der zukünftigen Praxis im Nachbarhaus nichts zu tun.

Offen bleibt indes, wo die Auktionsgegenstände aus der Sturmbühlstraße hinkommen. Eine Möglichkeit wäre das Auktionshaus in der Alleenstraße. Doch auch hierzu macht Schorer derzeit noch keinerlei Angaben. "Es gibt aber einen Plan", sagt er.