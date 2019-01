Villingen-Schwenningen Schonfrist: Keine Knöllchen fürs Heizen

Die Folge war Freude bei vielen Hausbesitzern in den Gebieten Hammerhalde, Kopsbühl und Deutenberg – Verdruss hingegen in der Wöschhalde. Auch hier dürfte das letzte Wörtchen in Sachen Verbrennungsverbot in VS mit Sicherheit noch nicht gesprochen sein. In den Fokus jedoch rücken nun erst einmal die drei Wohngebiete, in welchen das Verbot kippen soll. Denn dafür benötigt es Bebauungsplanänderungen, mit welchen sich der Technische Ausschuss am kommenden Dienstag, 5. Februar, befassen wird. Und auch dieser Sitzung liegt ein bemerkenswerter Vorschlag zugrunde.

Warten bis 2020

Weil Amtsmühlen bekanntlich langsam mahlen, müssen sich die Eigenheimer in den drei Wohngebieten noch gedulden: Erst im Jahr 2020 werden laut einer Information der Stadtverwaltung, entsprechende Satzungsbeschlüsse erfolgen können – dies auch dann, wenn das Verfahren schon jetzt "ohne Verzögerungen schnellstmöglich zu einem Abschluss" gebracht werden soll.