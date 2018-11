Villingen-Schwenningen Schon morgens sooo einen Hals

Villingen-Schwenningen. Seit Monaten bietet sich ihm unter der Woche das gleiche Bild. Kennzeichen an Kennzeichen, Fahrzeug an Fahrzeug in dem Gebiet nahe der Dattenberg­straße, in dem derzeit Studenten der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wohnen. Insgesamt 124 angehende Polizeikräfte sind in den ehemaligen Offiziersreihenhäuschen in der Dattenbergstraße und in der Pictorius­straße untergebracht.

"Die ganze Straße ist seit Monaten zugeparkt", ärgert sich nicht nur ein Anwohner. "Und es wird immer schlimmer." Manchmal wissen die Bewohner der angrenzenden Häuser meist nicht, wie sie ihre Mülleimer sichtbar an der Straße aufstellen sollen. In manchen Straßen haben die Studenten selbst im Halteverbot geparkt, meint der Villinger spitz; zumindest dies habe sich etwas gebessert. Doch insgesamt, so nicht nur sein Fazit, werde die Parkerei immer schlimmer.

Ein Meter ragt das Vorderteil des "fremdparkenden" Fahrzeughalters in die Einfahrt hinein. "Ich bin da fast nicht herausgekommen", erzählt der Anwohner. Vor allem jetzt im Winter, bei glatten Straßenverhältnissen, "dürfte das noch ein größeres Problem werden". Nicht nur er und seine Familie rechnen künftig mit noch mehr Schwierigkeiten, nicht nur im Winter: "Denn es sollen ja noch mehr Studenten kommen." Und da hat der Mann sicher Recht. Bis zum Jahr 2021 sollen in den dann sanierten Gebäuden etwa 500 Studenten der Polizeihochschule wohnen können.