Villingen-Schwenningen Schönheits-OP – wird dann alles besser?

Premiere von "Der Hässliche" ist am Freitag, 21. September, 20 Uhr, im Theater am Turm. Weitere Aufführungen finden statt am 22., 26., 28. und 29. September sowie am 2., 5., 6., 10., 12., 13., 17. und 19. Oktober. Die Vorstellung dauert rund 75 Minuten und hat keine Pause. Platzkarten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Villinger Rietstraße.