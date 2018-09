Villingen-Schwenningen Schöner Jugendstil

Die einstige Süd-Apotheke, die vor vielen Jahrzehnten in der Folge des Neubaus 1915 des einstigen Friedrich-Krankenhauses an der Herdstraße eröffnet wurde, war als markanter Jugendstil-Bau mit Türmchen vielen Villingern bekannt. Noch weitere zwei Wochen wird es dauern, bis die Jugendstil-Fassade fertig erstellt ist, und sich der Künstler, ein ehemaliger Malermeister, der namentlich nicht genannt werden will, daran erfreuen kann, was er "seinen Nachkommen wird hinterlassen können".