Villingen-Schwenningen "Schön, innovativ und erfolgreich"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit diesen Worten schilderte Wilfried Kretschmann seine Eindrücke nach einer kleinen Shuttle-Bus-Reise und einem Auftaktgespräch im, Landratsamt. In der Neuen Tonhalle mit Polizeipräsenz vor den Türen hatte sich unterdessen "alles versammelt, was Rang und Namen hat"

Sowohl die nach 50 Jahren wieder aufgetauchte Mehlprime im Hagenmoos wie auch Industrie 4.0 und Internet der Dinge entlockten dem Ministerpräsidenten begeisterte Worte in der voll besetzten neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen, "dem höchsten Oberzentrum im Land, das auf andere Oberzentren herunterschauen kann". "Exzellenten Eindruck" habe ihm die Hochschule Furtwangen gemacht. "Davon hängt die Zukunft ab, ob es uns gelingt, unsere Tradition anzudocken an die neue IT-Welt", sagte Kretschmann. Und er fragte: "Warum haben wir so viele Hochschulen im ländlichen Raum?" Er gab selbst die Antwort: "Weil wir so viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen Unternehmen haben." 75 Prozent der Wertschöpfung in Baden-Württemberg werde von mittelständischen Unternehmen gemacht. Es gab viel Lob vom ersten Bürger des Landes: "Stadt, Kreis und Region sind nicht nur schön und attraktiv, sondern auch innovativ und erfolgreich. Besonders hatte er sich gefreut, dass ihm zu ehren der Quellenlandmarsch,, der die Schönheiten des Kreises beschreibe, uraufgeführt wurde. "Nach der dritten Strophe konnte ich sogar mitsingen", gestand Kretschmann. Im Schwarzwald-Baar-Kreis könne man gut zu sich selber kommen, Rad fahren und wandern. Das habe er selbst auch schon gemacht.

"Herzlichen Glückwunsch an den Kreis, solche Einrichtungen hier zu haben", lobte der Ministerpräsident nach dem Besuch bei der Hochschule Furtwangen.