VS-Villingen. Mit dem neuen Kunstrasen im Friedengrund will der Hockey-Club Villingen richtig durchstarten und setzt hierbei auf neue Jugendspieler. Aus diesem Grund findet am Samstag, 5. Mai, ab 14 Uhr ein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren statt. Trainer und Spieler haben für Interessierte ein buntes Programm zusammengestellt, um zu zeigen, wie Hockey eigentlich funktioniert. Benötigt werden Sportbekleidung inklusive Schuhe und, wenn möglich, Schienbeinschoner. Die Hockeyschläger werden gestellt. Enden wird das Training gegen 16 Uhr, dann gibt es Waffeln und Kaffee – Eltern sind beim Zuschauen ebenfalls willkommen. Vor dem Training gibt es ab 13 Uhr die Möglichkeit, die Mannschaft der U16-Jungs beim Spiel gegen den HC Esslingen anzuschauen. Anmeldungen oder Fragen können per E-Mail an jugendwart@hc-villingen.de gesendet werden.