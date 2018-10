Villingen-Schwenningen Schnuppertag für künftige Eisprofis

Die beiden "Kids on Ice"-Tage sind ein vom Eishockey-Verband geforderter Aspekt eines Fünf-Sterne-Nachwuchs-Systems, anhand dessen das Engagement der Vereine in diesem Bereich ermittelt wird. Dazu gehören beispielsweise das Stellen von Mannschaften in jeder Altersstufe oder von genügend Trainern. Je nach Wertung, werden Förderungen vergeben oder Sanktionen ausgesprochen. "Wir sind dieses Jahr erstmals ein Fünf-Sterne-Verein", sagt Bauhof stolz.

Die Wild Wings erhoffen sich durch den Aktionstag jedoch selbstverständlich auch neue Teilnehmer im Jugendbereich, vor allem für die Laufschule für Kinder zwischen vier und acht Jahren, die seit Anfang Oktober wieder montags (14.30 bis 15.30 Uhr) und donnerstags (14.15 bis 15.15 Uhr) stattfindet. "Dort sind derzeit 46 Kids dabei, davon 16 neue. Damit sind wir zufrieden. Aber gerade der anstehende Aktionstag zu Beginn der Laufschule im Oktober ist für uns enorm wichtig", sagt Bauhof. Deshalb bekommen diejenigen, die über den Weg "Kids on Ice" und eine Vereinsmitgliedschaft fest in die Laufschule kommen, eine Freikarte zu einem Wild-Wings-Heimspiel für die ganze Familie geschenkt.

Zu dem Aktionstag "Kids on Ice" ist jedes Kind willkommen. Anmeldungen im Vorfeld sind demzufolge nicht nötig, aber zur besseren Planung erwünscht – vor allem, wenn Ausrüstung benötigt wird. Das Anmeldeformular können Interessierte auf der Internetseite www.wildwings-future.de unter dem Reiter Events aufrufen. Zudem werden Anmeldungen per E-Mail an events@wildwings-future.de entgegengenommen.