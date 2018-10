VS-Schwenningen (mp). Die Feuerwehr Schwenningen ist am Donnerstagnachmittag um 14.25 Uhr zu einem Brand in der Bildackerstraße gerufen worden. "Gemeldet wurde uns ein Hüttenbrand", erklärte Einsatzleiter Christian Krause vor Ort. Wie sich für die elf Einsatzkräfte am Ort des Geschehens herausstellte, brannte jedoch tatsächlich eine Thujahecke, die Gartenlaube selbst stand lediglich in unmittelbarer Nähe. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr war die Polizei laut Krause bereits auf dem betroffenen Anwesen "und Anwohner haben mit einem Gartenschlauch die Flammen kontrolliert". Nur wenige Minuten nach der Alarmierung war das Feuer bereits gelöscht. In Brand geraten war die Hecke nach ersten Erkenntnissen bei Arbeiten mit einer offenen Flamme.