Villingen-Schwenningen Schnell ist klar: Diese Schule muss es sein

VS-Villingen. Die 47-Jährige ist von Haus aus Realschullehrerin und hat sich "diese Schule ganz bewusst ausgesucht". Gearbeitet hat Stephanie Schick schon mit allen Schularten, zuletzt war sie an einer Verbundschule in Herbolzheim tätig. Sie wohnt mit Mann und zwölfjähriger Tochter in Emmendingen, werde im Stadtbezirk Villingen aber einen Zweitwohnsitz beziehen, kündigt sie an.

Geboren ist sie in Burladingen, ihr Studium absolvierte sie in an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Vier Jahre lang nahm sie danach teil an einem Forschungsprojekt zu gesellschaftlich-politischer Erziehung mit dem Schwerpunkt "Wie entwickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl?". Nach weiteren vier Jahren an einer Hauptschule in der Schweiz, wo sie sonder-pädagogisch mit "verhaltens-originellen" Schülern tätig war und außerdem berufsbegleitend in Politikwissenschaften promovierte, kehrte sie 2007 nach Deutschland an Schulen in Müllheim, Bad Krozingen und schließlich Herbolzheim zurück.

In den letzten drei Jahren war sie stark in Fachberatungen eingebunden. Im Auftrag der Deutschen Schulakademie gibt sie Fortbildungen für die Schulen, die sich für den Deutschen Schulpreis bewerben, eine Tätigkeit, die sie beibehalten wird. Beratend tätig war sie bisher außerdem für Deutsch als Zweitsprache sowie für Gemeinschaftsschulen. Dabei lernte sie auch die Goldenbühlschule kennen. "Da hat mein Herz ganz laut geschlagen", sagt sie und lacht.