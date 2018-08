Villingen-Schwenningen Schnekenburgers feiern 60-jährige Ehe

Doch so ganz ohne Beschäftigung konnte er nicht bleiben. Er bewarb sich bei SES (Senior Expert Service), eine Einrichtung des Industrie- und Handelskammertages mit Sitz in Bonn, und vermittelte bis 2006 ehrenamtlich sein Wissen und Können weltweit: in Bulgarien, Estland, Russland und mehrfach auch in Peking, wo er mit dem damaligen Bundeskanzler Gehard Schröder ins Gespräch kam.

Zeit blieb aber auch, um mit seiner Frau zu reisen, Wandertage mit dem Schwarzwaldverein und Fahrradtouren durch Europa zu erleben. Jürgen Schnekenburger hielt viele Vorträge bei der Senioren-Volkshochschule über seine Erlebnisse als Senior-Expert und wurde 2004 erneut für weitere zehn Jahre in den Gemeinderat gewählt.

Viele Jahre unterwegs

Die Kommunalpolitik verfolgen er und seine Frau bis heute mit großem Interesse. Auch wenn es das kinderlose Ehepaar inzwischen etwas ruhiger angehen lässt – Sieglinde und Jürgen Schnekenburger sind dankbar dafür, dass sie bislang von schweren Krankheiten verschont blieben. 2012 tauschten sie ein großes Haus gegen eine altersgerechte kleine Wohnung. Sie wünschen sich, "klar im Kopf" zu bleiben und freuen sich auf jeden gemeinsamen Tag, "über den wir noch selbst entscheiden können".