VS-Villingen. Ein Schneepflugfahrer hat am Samstag einen Audi A6 geschrammt und einen Sachschaden von rund 10 000 Euro verursacht, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer fuhr gegen 8 Uhr auf der Oberen Waldstraße in Villingen an den rechten Fahrbahnrand, um dem Schneepflug Platz zu machen. Bei der Vorbeifahrt schrammte der 40-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit dem Räumschild den Audi.