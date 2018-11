Villingen-Schwenningen Schneearme Winter machen Sorgen

"Die Schwimmschule ist eines der Zugpferde des SSC", eröffnete Ehrenvorsitzender Fred Meckes den Bericht der Schwimmabteilung. Die Wartelisten sind lange. Doppelt so viele Kinder könnten das Schwimmen erlernen. "Wir sind an einer Kapazitätsgrenze angelangt. Es fehlt an Trainern, auch ist es nahezu unmöglich das Bad noch mehr auszulasten." Einen zusätzlichen Schub erhofft sich die Schwimmabteilung von der Kooperation mit der Friedensschule, die dank SSC-Mitglied und Lehrerin Isabell Hoffmann ins Rollen kommt. Die Erfolge der Synchronschwimmerinnen sind selbstredend, was sich auch in den Mitgliederzahlen ausdrückt.

Der von Kassiererin Ellen Meckes präsentierten Statistik war zu entnehmen, dass sich die 917 Mitglieder des Gesamtvereins in 644 Mitglieder in der Schwimmabteilung, 237 Mitglieder in der Skiabteilung und 344 Jugendliche und Kinder aufteilen. Von den Jugendlichen gehören 337 der Schwimmabteilung und nur sieben der Skiabteilung an. Der Schwimmbereich zählt 117 Synchronschwimmerinnen, davon 67 Jugendliche. Die von Anna Kamphorst geleitete Jugendabteilung bot ihren Mitgliedern erneut ein abwechslungsreiches Jahresprogramm an.

Mitglieder geehrt

Ehrungen für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit gingen an Matthias Grieshaber, Annika Sonntag und Uwe Spiegel. Seit 40 Jahren sind Albrecht Benzing, Bernd Geyer, Gerd Regge und Erich Storz im Verein. Jochen Göttler gehört dem SSC seit 50 Jahren an.

Die Wahlen bestätigten Margareta Müller als Vorsitzende und Matthias Grieshaber als Vize-Vorsitzenden. Kassierern bleibt Ellen Meckes. Neuer Protokollführer ist Wolfgang Link. Vakant bleibt das Amt des Abteilungsleiters Ski. Neue Leiterin der Schwimmabteilung ist Isabell Hoffmann. Neue Beisitzer Ski sind Armin Wacker und Mathias Krauss. Dieter Hermann trat erneut an. Im Schwimmen ergänzt Martin Werner das Team der Beisitzer Horst Scheidt und Michael Spitz. Neue Jugendwartin ist Christina Schmidt.