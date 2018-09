VS-Villingen (cos). Der Villinger Bickensteg, landläufig als Schneckenbrücke bekannt, ist kaum saniert, aber schon wieder kaputt. 1,3 Millionen Euro investierte die Stadtverwaltung erst 2011 in die Sanierung des Bauwerks. Doch längst wird wieder ein desolater Zustand beklagt. So schnell wieder so kaputt? Das rief bereits einige Stadträte auf den Plan, die hofften, die Stadt habe Gewährleistungsansprüche. Aber, so Oberbürgermeister Rupert Kubon, die Verwaltung habe sich kundig gemacht. Die nun aufgetretenen Risse stellten keinen Gewährleistungsmangel dar.