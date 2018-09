Villingen-Schwenningen Schnarcher finden Hilfe bei Vortrag

Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese findet am Dienstag, 18. September, ab 19.15 Uhr im Kaisersaal der Seniorenresidenz am Kaiserring in Villingen im Kaiserring 2 statt. Referent ist Clemens Speth, Psychologe an der MediClin Albert Schweitzer Klinik in Königsfeld. Sein Thema ist verhaltenstherapeutische Schlaftherapie. "Ein Schlaf ungenügender Dauer oder Qualität beeinträchtigt die Lebensqualität zum Teil erheblich", sagt Ulrich Obergfell, der Gruppenleiter. Tagesmüdigkeit als Folge eines nicht erholsamen Schlafs ist ein typisches Kennzeichen einer Schlafapnoe. Doch was ist, wenn trotz wirksamer Schlafapnoe-Therapie der Schlaf weiterhin gestört ist? Laut Obergfell sind Ein- und Durchschlafstörungen weit verbreitet und sollten gezielt behandelt werden. Speth wird als Spezialist für verhaltenstherapeutische Maßnahmen bei Schlafstörungen Hilfsangebote aufzeigen. Auch Fragen aus dem Publikum werden beantwortet. Gäste sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: www.schnarcherhilfe.de.