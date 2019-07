Villingen-Schwenningen Schmutz und Schimmelsporen in Konditorei

In aller Regelmäßigkeit veröffentlicht das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis die Ergebnisse der Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. In jüngster Vergangenheit wurden dabei Missstände in diversen Gastronomiebetrieben aufgedeckt. Am Freitag veröffentlichte das Landratsamt den Bericht eines Vorfalls im Juni in einer Schwenninger Konditorei.

Beanstandet wurden bei einer Kontrolle am 13. Juni die "großflächige Verschmutzung in sämtlichen Betriebsräumen, in denen Lebensmittel hergestellt wurden", heißt es im Ergebnisprotokoll.

Auch Küchenuntensilien verunreinigt