Villingen-Schwenningen Schluss mit dem Glimmstängel

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Liste der Suchtmittel auf der Homepage der Fachstelle Sucht ist so lang und der Tabak dabei vergleichsweise so harmlos, dass das Rauchen schon fast unbedeutend wirkt. Doch die AOK im Schwarzwald-Baar-Kreis macht rechtzeitig zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai deutlich, dass das Rauchen nicht nur allgemein der Gesundheit schadet, sondern auch in spezieller Hinsicht Auswirkungen kann: Nikotin beispielsweise begünstige auch rheumatische Erkrankungen. "Raucher haben ein um 40 Prozent höheres Erkrankungsrisiko als Nichtraucher", sagt die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Sabine Knapstein, Ärztin der AOK Baden-Württemberg wird konkreter: "Man geht davon aus, dass eine von fünf Erkrankungen an rheumatoider Arthritis verhindert werden könnte, wenn nicht geraucht würde." In Baden-Württemberg waren in 2016 über 110 000 Frauen und 72 000 Männer von einer rheumatischen Erkrankung betroffen, insgesamt 183 000 AOK-Versicherte. Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren allein 3976 Menschen betroffen, die wegen einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung in ambulanter oder stationärer Behandlung waren.

Die Fachstelle Sucht im Schwarzwald-Baar-Kreis geht davon aus, dass jährlich 280 bis 330 Raucher im Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Sucht mit dem Leben bezahlen – deutschlandweit seien es zwischen 110 000 und 140 000 Menschen. Ein Grund mehr für die Fachstelle Sucht, in der Trägerschaft des Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation (BWLV) ein Tabakentwöhnungsprogramm anzubieten. Einer der Therapeuten, die mit den Rauchern in diesen Kursen den Weg zum letzten Glimmstängel gehen, ist Leif Büttner. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten schildert er die Herangehensweise.

Sechs Wochen, sechs Termine und danach soll die letzte Zigarette geglimmt haben. So weit die Theorie. Doch das dies in der Praxis ein steiniger Weg sein kann, wird anhand Büttners Schilderungen deutlich. Die Gehirnwäsche bis hin zum Verzicht auf das Nikotin verläuft phasenweise. Das erste Treffen dient noch dem Kennenlernen der Gruppe. Im Schwarzwald-Baar-Kreis treffen sich diese in der Regel in der Außenstelle der Fachstelle Sucht im Landratsamt in Donaueschingen. Ein Raucherprofil wird erstellt – was wird wann, wie oft und in welchen Situationen geraucht? Ein Rauchertagebuch soll helfen, die Gewohnheiten zu entlarven und auch Gelegenheit zur Selbstreflexion geben, erzählt Büttner. Denn klar ist: Man muss den Feind kennen, um ihn zu besiegen. In Gruppen kämpft man gegen die Sucht – das dient einerseits der gegenseitigen Motivation, aber auch der "Gruppenzwang" beim Durchhalten dürfte eine Rolle spielen.