Villingen-Schwenningen Schlösslegasse wird zum Drogen-Hotspot

Villingen-Schwenningen. Wer es weiß, durchquert die kleine Gasse zwischen Niedere und Gerberstraße im Stechschritt. Wer arglos hindurch schlendert und verwundert die vereinzelten Männer mustert, die rund um einen Kommunikationsshop legere an Hauswänden lehnen und den Besucherstrom akribisch im Auge zu behalten scheinen, fängt sich schnell aggressive Kommentare ein. "Was guckst Du", raunt einer der Männer mit vorgerecktem Kinn beispielsweise einem Passanten zu, der ihn neugierig, aber ohne jeden Hintergedanken anschaute. Erschrocken ob der plötzlichen, unfreundlichen Konfrontation geht der Spaziergänger rasch weiter.

Warum die Männer, die hier immer häufiger und in immer größerer Anzahl herumlungern, kein Interesse an allzu großer Aufmerksamkeit der Passanten haben, ist klar: Die Schlösslegasse wurde zum Drogen-Hotspot Villingens, die düsteren Gestalten sind Dealer, die vornehmlich jungen Männern, die hier vorbeikommen, unter der Hand "was zum Rauchen" anbieten.

Michael Aschenbrenner, Pressesprecher der Polizeipräsidium Tuttlingen, bestätigt entsprechende Informationen des Schwarzwälder Boten: "Wir wissen natürlich um das Problem." Die Schlösslegasse sei schon seit vielen Jahren eine etwas problematischere Zone in der Villinger Innenstadt. "Auf den Bereich musste man schon immer ein Auge haben." Von einem "Brennpunkt" mag die Polizei zwar nicht öffentlich sprechen, doch genau das scheint es zu sein. Ob zusätzlich zu Marihuana und Haschisch hier auch die besonders gefährlichen synthetischen Modedrogen vertickt werden, wissen die Beamten nicht. Aber sie beobachten, dass sich zu den Dealern in der Schlösslegasse in den vergangenen Monaten auch einige Asylbewerber gemischt hätten, um dort ebenfalls mit Drogen zu handeln. "Da hat sich etwas etabliert, das kristallisiert sich als gewisse Szene heraus", bestätigt Aschenbrenner.