Villingen-Schwenningen "Schlössle"-Nachfolger will Erbe weiterführen

Die Zukunft des Schlössles ist gesichert! Der 27-jährige Maximilian Burkard übernimmt die Szenekneipe. Bislang war unklar, wie es mit dem beliebten Treffpunkt in der Schlösslegasse weitergeht, nachdem Anton "Toni" Toth, der den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Manuela geführt hatte, vor zwei Monaten gestorben war.

"Es gab mehrere Interessenenten, die das Konzept jedoch ändern oder komplett über den Haufen werfen wollten", berichtet der gebürtige Villinger. Aufgrund seines freundschaftlichen Verhältnisses zum Wirtepaar habe er sein Interesse bekundet, die Kneipe so zu übernehmen, wie sie bislang geführt wurde. "Ich habe den Laden so kennen und lieben gelernt", sagt der 27-Jährige und betont: "Dashalb will ich das Erbe von Toni weiterführen." Die Übernahmegespräche verliefen positiv und unkompliziert – nun will Burkard durchstarten. Der zukünftige Schlössle-Wirt hatte seine ersten Gastroerfahrung als Selbstständiger dank der Eröffnung einer Shisha-Bar in Schwenningen gesammelt, die er während seines Studium zum Wirtschafswissenschaftler in Zürich gemeinsam mit einem Kumpel betrieben hatte. "Das war eine schöne Zeit, aber eine solche Art der Kneipe wollte ich schon immer mal führen."

An alte Zeiten anknüpfen