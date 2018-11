Villingen-Schwenningen Schließung des Kindergartens war eine richtige Maßnahme

Um welche Art von Sporen handelt es sich und welche Gesundheitsgefährdungen sind konkret gegeben?

Unter den 200 000 bekannten Schimmelpilzarten gibt es wenige Arten, bei denen eindeutig ein gesundheitlicher Bezug nachgewiesen ist. Die Differenzierung festgestellter Sporen erfolgt daher selektiv und nach gesundheitlicher Relevanz. Das Spektrum der im Kindergarten gefundenen Arten beinhaltet Sporen feuchtigkeits- und jahreszeitassoziierter Schimmelpilze wie Aspergillus-, Penicillium- und Hefearten. Diese Schimmelpilze und deren Sporen kommen in unserer Umwelt natürlich vor. Sie sind bei immunkompetenten Kindern und Erwachsenen nicht von sich aus krankheitsauslösend und werden auch nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Die zum Messzeitpunkt zu den Innenräumen um den Faktor zehn erhöhten Cladosporiumkonzentrationen in der Außenluft waren zweifelsfrei saisonal bedingt. Es besteht aber grundsätzlich die Gefahr, dass bei erhöhten Schimmelpilzkonzentrationen Asthma und weitere allergische Krankheitsbilder über den Weg einer Sensibilisierung begünstigt werden. Der Nachweis einer Sensibilisierung erfolgt in der Kinderarztpraxis und/oder beim Allergologen. In der Regel bestehen für Kinder ohne hohen Atopie-Score, ein Hinweis auf Anfälligkeit, keine größeren Gefährdungen. Von einer Allergie kann erst gesprochen werden, wenn eine im standardisierten Testverfahren gesicherte Sensibilisierung mit allergietypischen Beschwerden oder Befunden gesichert wird.

Welche Messwerte wurden genau ermittelt? Und wie bewerten Sie die Situation angesichts der besonderen Obhut, die kleinen Kindern zuteil werden muss?