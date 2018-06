Villingen-Schwenningen Schleuser aus VS auf der Flucht

Bereits im März erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Personen von Österreich her eingeschleust wurden und dann in den Zuständigkeitsbereicht der Bundespolizeiinspektion Kempten eingedrungen waren. Dabei gingen sie den Beamten ins Netz.

Mutmaßlicher Drahtzieher aus VS

So wurden zwei der Beschuldigte beim Grenzübertritt mit acht mutmaßlich eingeschleusten Personen festgenommen. "Diese sitzen seit Januar in Untersuchungshaft", heißt es von den Behörden in Bayern.

Einer davon war zuletzt in Villingen-Schwenningen wohnhaft. Ebenfalls in der Doppelstadt gewohnt hat auch der mutmaßliche ­Drahtzieher der Bande, der – wie seine beiden Compagnons – Pakistani ist. "Die Person ist flüchtig – nach ihm wird international gefahndet", so Egert.

Bei Staatsanwaltschaft Kempten geht man davon aus, dass es bald zu einer Anklage gegen die beiden Beschuldigten kommt.

Laut dem Aufenthaltsgesetz müssen die mutmaßlichen Täter aufgrund des gewerbsmäßigen Handeln und dem möglichen Agieren als Bande mit Freiheitsstrafe zwischen sechs Monate und zehn Jahre ­rechnen.