Villingen-Schwenningen Schlaraffenland mit dunklem Geheimnis

Die Wahrheit dieses düsteren "Schlaraffenlandes" kommt am Dienstag, 20. November, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen zum Vorschein. Eine Einführung zum Stück, empfohlen ab zwölf Jahren, findet um 19.30 Uhr im Kleinen Saal statt.

In dieser scheinbar intakten Familie lässt es sich durchaus leben, alles funktioniert perfekt. Doch in Wirklichkeit schuften hinter den (Theater-)Kulissen schattenhafte Gestalten, um den Betrieb in Gang zu halten. Als der Sohn erfährt, was nötig ist, damit er in Saus und Braus leben kann, ist er schockiert. Der Entdeckung folgt eine mittelschwere Störung der Familienmaschine. Der Sohn will raus aus seiner Ich-Erzähler-Komfortzone, gegen die Ignoranz seiner Umwelt rebellieren und das Stück für alle umschreiben. Doch seine Themen empfinden die anderen als Ärgernis und Zumutung. Schließlich greift der Sohn zum Äußersten.

Philipp Löhle, dessen Werk "Das Ding" vor einigen Jahren bei den Ruhrfestspielen Begeisterung auslöste, hat ein aktuelles und herzhaft komisches Stück über die Wahrnehmung der heutigen Wirklichkeit geschrieben, über die Blindheit der Massen.