Villingen-Schwenningen Schlange stehen für den NeckarMan

So mancher treue Läufer merkte es am Samstag gleich: Die Aktionsfläche, auf der die Tanzabteilungen der Turngemeinde ein attraktives und viel beachtetes Rahmenprogramm ablieferten, wo die Zuschauer Platz fanden zum Essen, Trinken und die Läufer-ins-Ziel-klatschen und wo die Siegerehrungen durchgeführt wurden, hatte der Ausrichter diesmal auf die Wiese in der Mitte der Laufbahn verlegt. Was sich für die Veranstaltung als zuträglich erwies, schließlich rückten auf diese Weise Läufer und Nicht-Läufer sowie die TG-Tänzerinnen enger zusammen und die Stimmung war klasse.

Dauchingen liegt vorn

Als mit 53 Läufern teilnehmerstärkste Freizeitgruppe wurde am Schluss der Gymnastik- und Sportverein ­Dauchingen ausgezeichnet, die meisten Mitarbeiter, nämlich 103, hatte die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen für den NeckarMan gewinnen können.

Mit 142 laufenden Schülern erhielt das Gymnasium am Deutenberg Schwenningen einen der ausgelobten Sponsorenpreise, und als zahlenmäßig größte Familie durften sich die Hindelangs mit neun Familienmitgliedern feiern lassen.

Der jüngste Teilnehmer hieß Kalle Kempf und war gerade einmal zwei Monate alt. Die jüngste Teilnehmerin war die zweijährige ­Annifried Keppler. Mit 89 Jahren ältester Teilnehmer war zum wiederholten Male Kurt Schick, die älteste Teilnehmerin war Ilse Broger (84).