Villingen-Schwenningen Schlange stehen für den NeckarMan

So mancher treue Läufer merkte es am Samstag gleich: Die Aktionsfläche, auf der die Tanzabteilungen der Turngemeinde ein attraktives und viel beachtetes Rahmenprogramm ablieferten, wo die Zuschauer Platz fanden zum Essen, Trinken und die Läufer-ins-Ziel-klatschen und wo die Siegerehrungen durchgeführt wurden, hatte der Ausrichter diesmal auf die Wiese in der Mitte der Laufbahn verlegt. Was sich für die Veranstaltung als zuträglich erwies, schließlich rückten auf diese Weise Läufer und Nicht-Läufer sowie die TG-Tänzerinnen enger zusammen und die Stimmung war klasse.