Die Schlagzeuger der Musikakademie VS gehen mit ihrer beeindruckenden Power und Klangvielfalt in die vierte Runde: Am Freitag, 23. November, treten sie im Theater am Ring um 10.30 Uhr im Auftakt-Konzert für Zuschauer ab sechs Jahren sowie beim Jungen Podium um 20 Uhr auf. "Trommissimo" steht für rhythmische Vielfalt und jede Menge Spaß der Akteure und der Zuhörer und ist in der Region bereits bekannt. Unter der Gesamtleitung von Frank Neu mit seinen Teamkollegen Mario Fritz, Benjamin Heil, Joseph Kenney, Jonas Brodbeck sowie Sascha Jager hat die Schlagzeugabteilung der Musikakademie VS nun ein neues, schlagkräftiges Konzertprogramm vorbereitet: Mit "Trommissimo reloaded" werden 50 Schlagzeuger der Musikakademie einmal mehr die Hörer "um den Verstand trommeln" und ihre Herzen mit rhythmischer Hingabe gewinnen. Karten für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof) und im Internet unter http://tickets.vibus.de. Fotos: Musikakademie VS