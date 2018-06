Villingen-Schwenningen Schlaglochpisten den Kampf angesagt

Villingen-Schwenningen. In den vergangenen 30 Jahren habe die Stadt ihr Straßennetz vernachlässigt und ohne langfristige Strategie gehandelt, schilderte Bührer die Situation. Wenn es jetzt nicht gelinge, neben den total kaputten Passagen auch weniger baufällige Strecken zu richten, sei das Straßennetz in wenigen Jahren in einem katastrophalen Zustand, forderte er einen Kurswechsel ein. Denn sonst müsse die Stadt noch viel mehr Geld für die Sanierung in die Hand nehmen. "Wir können es uns nicht mehr leisten, alles kaputt gehen zu lassen", appellierte er an den Ausschuss, genügend Mittel im Haushaltsplan bereitszustellen. Es dürfe nicht mehr passieren, dass das Gremium geplante Investitionen wie jüngst beispielsweise in die Wieselsberg- oder die Ber­tholdstraße ablehnt, für die im Moment noch vergleichsweise geringe Kosten aufzubringen wären.

Die Freien Wähler hatten bereits eine Untersuchung beantragt, welche sanierungsbedürftigen Hauptverkehrsstraßen in Villingen-Schwenningen sich mittels einer Oberflächenbehandlung auf Vordermann bringen lassen und welche Investitionen anfallen. Ein willkommener Anlass für das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten, eine umfangreiche Bestandsaufnahme mit einem mittelfristigen Arbeitsprogramm auf den Tisch zu bringen.

Dass die Stadt mit einem Straßennetz von 471 Kilometern einiges zu tun hat, verdeutlichte der neue Amtsleiter Ulf Millauer. Allein 136 Kilometer sind Hauptverkehrsadern, denen das besondere Augenmerk gilt. Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, heißt es nun, diese Hauptverbindungen abzufahren und die Schäden systematisch zu untersuchen, teils auch mit Bohrungen. So sei es in Zukunft möglich, rechtzeitig einzugreifen und viele Straßen instandzusetzen anstatt sie komplett zu erneuern.