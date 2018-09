Villingen-Schwenningen Schlagerzeit im Café Häring

VS-Schwenningen. Härings Kulturcafé startet in den Kulturherbst mit leichter Muse: einer Revue deutscher Schlager und Schnulzen. Was auf den ersten Blick immer so locker-flockig daher kommt, ist und war oft eine Reaktion auf den Zeitgeist, gesellschaftliche und politische Situationen. Schnulzen für’s Vergessen, Lieder zum Wirtschaftswunder, Kehrreime zur Spaßgesellschaft. Deutscher Schlager, das war der gesungene Alltag der Deutschen, von der Demokratie zur Diktatur zurück zur Demokratie. Auch die Sehnsucht nach Liebe, Freiheit und fernen Ländern mit fremdländischen Sprachbausteinen findet sich in Schlagersongs wieder.