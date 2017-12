Villingen-Schwenningen Schlaganfall erkennen

Im Baden-Württemberg-Saal am Standort Villingen-Schwenningen erläutern Chefarzt Stephan Eder und sein Team in verschiedenen Vorträgen Vorsorge-, Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus können Besucher an diesem Nachmittag im Ambulanzbereich eine Ultraschalluntersuchung ihrer Hauptschlagader vornehmen lassen. Die Ärzte stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. "Sehr viele Menschen sind von Gefäßerkrankungen betroffen", erklärt Stephan Eder, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie am Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen. "Für die Behandlung ist langfristig entscheidend, wie gut der Patient mitarbeitet. Deshalb ist es für Patienten wichtig, möglichst viel über die Krankheiten und die Behandlungsmöglichkeiten zu wissen." Entsprechendes Know-how wird an diesem Nachmittag vermittelt – egal ob es um Krampfadern, Engstellen in den Beinarterien oder beispielsweise um die Erweiterung einer Schlagader geht. "Ein Schlaganfall als Folge einer Gefäßerkrankung muss nicht sein", so Eder. "Deshalb möchte ich besonders auf die Vorsorgeuntersuchungen hinweisen: Häufig sind Gefäßveränderungen frühzeitig zu erkennen, so dass rechtzeitig entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet werden können." Wer möchte, kann beim Gefäßtag im Ambulanzbereich eine Ultraschall-Unter­su­chung der Hauptschlagader (Aorta) vornehmen lassen.