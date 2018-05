Villingen-Schwenningen Schilder sollen Grenzemarkieren

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Kreistag und in den Ausschüssen wurden schon 2016 Entwürfe gesichtet. In diesem Jahr beschloss der Kreistag, Hinweisschilder zur Kenntlichmachung der Landkreisgrenze aufzustellen. Eingehende Beratung erforderte die Gestaltung der wichtigen Schilder, die dem Autofahrer oder Wanderer beim Verlassen der Kreisgrenze sogar ein freundliches "Bis bald" mitgeben.

Inzwischen liegt der Verwaltung der unter Mitwirkung von Kreisrätin Sigrid Fiehn feinabgestimmte Entwurf vor. "Der Vorschlag ist eine Kombination des Wappenschildes mit dem Design der Stele. Hauptgesichtspunkte waren ein einfaches und klares Design, um die Einbindung in das Landschaftsbild und die leichte Erkennbarkeit sicher zu stellen, den Verkehrsfluss nicht nachhaltig zu beeinflussen und eine Gefährdung für den Verkehr auszuschließen."

Variante eins für die Beschilderung liegt innerhalb des im Haushalt vorgesehenen Budgets. 22 Schilder sollen insgesamt 32 966 Euro kosten. 19 Schilder sind für die Aufstellung an den Kreisgrenzen gedacht (siehe Kartengrafik), drei sollen als Reserve dienen. Ein Muster der künftigen Grenzsteine wird in der Sitzung am Montag vorgestellt. "Die Verwaltung hält den nun vorliegenden Gestaltungsvorschlag für sehr gelungen. Die Kosten für die Beschilderung der Bundes- und Landesstraßen liegen innerhalb der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Haushaltsmittel", heißt es in der Sitzungsvorlage. 37 000 Euro stehen zur Verfügung, Variante zwei hatte 55 Schilder beinhaltet.