Villingen-Schwenningen Schicksalswahl für Verkehrsschule

Doch die Finanzierung dieser Aufgaben ist kniffelig – "wir brauchen dringend wieder Spenden", so Schleusener, der sich daher besonders über die Zusage des Rotary-Clubs Schwenningen freute, die Verkehrswacht aus den Mitteln der Weihnachtslotterie für die Dauer von fünf Jahren zu unterstützen.

Ein weiteres Vorhaben der Kreisverkehrswacht liege den Rotariern dabei besonders am Herzen: die Verkehrswacht plant einen Parcours für ältere Pedelec-Fahrer. Grund: Folgenschwere Unfälle von Senioren auf E-Bikes häufen sich. Doch eine Möglichkeit, den Umgang mit dem motorisierten Fahrrad und die Teilnahme am Verkehr damit zu üben gibt es bislang nicht.

Auch ohne Umzug auf den Klosterhof müsste die rund 200 Mitglieder starke Verkehrswacht hinsichtlich der Verkehrsschule handeln, macht Schleusener deutlich: "Das Gebäude ist viele Jahre alt und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wir müssen in jedem Fall etwas machen." Wie lange der Status Quo an der Steige noch dauert, weiß im Verein niemand so genau: Der Pachtvertrag, so Schleusener, werde jeweils nur kurzfristig um weitere zwei Jahre verlängert. Viel Spielraum für den Verpächter also, die Verkehrswacht binnen kurzer Zeit vor vollendete Tatsachen zu stellen.