Villingen-Schwenningen Scheuer: Formalitäten statt Umbau

VS-Villingen. Die Hoffnung vieler, die den Lärmstreit rund um die Villinger Scheuer beobachten, liegt auf möglichen Umbaumaßnahmen des Gebäudes. Nachdem Bürgermeister Detlev Bührer bekannt gegeben hatte, dass ein solcher Umbau zu Lärmschutzzwecken grundsätzlich möglich sei, warteten viele auf den Beginn der Bauarbeiten, so Bührer am Mittwoch im Gemeinderat. Doch ganz so einfach stellt sich die Sachlage offenbar nicht dar: Mit dem Herausreißen der Wand zwischen dem Raum mit der Bühne und dem anderen Raum mit der Theke sei es nicht getan. So müsste im Vorfeld eine förmlich Nutzungsänderung vorgenommen werden, so Bührer. Es bedürfe der Betrachtung des Gesamtgebäudes, ein Schallschutzkonzept und auch ein Brandschutzkonzept seien notwendig – im Grund genommen müsse das komplette Gebäude überplant werden.