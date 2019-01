Villingen-Schwenningen "Schemeobed" am 8. Februar

VS-Villingen. Die Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet lädt alle an der historischen Villinger Fasnet Interessierten, insbesondere alle Schemenfreunde, zum 29. "Schemeobed" ein. Er findet am Freitag, 8. Februar, 19.30 Uhr, im Münsterzentrum Villingen, Kanzleigasse 30, statt. Neben einem Blick in die Geschichte Villingens werden an diesem Abend die beiden Maskenschnitzer Christoph Ebert und Siegfried Sturm mit jeweils einem Altärle vorgestellt. Weiterhin gibt es einen Vortrag über einen gestandenen, vor kurzem verstorbenen Villinger Narro. Höhepunkt sollen natürlich wieder die Schemenrunden mit Villinger Larven aus allen Stilepochen sein. "Wir bitten die Anwesenden, Schemen mitzubringen, gerne die der Schnitzer Ebert und Sturm", teilt die Arbeitsgemeinschaft im Vorfeld des 29. "Schemeobeds" mit.