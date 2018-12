Villingen-Schwenningen Schauspiel-Thriller in Echtzeit auf der Bühne

VS-Villingen. Hochaktuell, spannend und brisant: In "Heilig Abend" am Dienstag, 18. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen gibt es nicht in einer einzigen Minute das im Titel suggerierte besinnliche Friedensfest. Stattdessen spielt Daniel Kehlmann in seiner Psycho-Studie geschickt mit den Erwartungen und Ängsten der Zuschauer – während die Uhr tickt. Eine Stückeinführung findet ab 19.30 Uhr im Kleinen Saal statt.