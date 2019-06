Villingen-Schwenningen Schafe tragen im Moos zum Naturschutz bei

Das Schwenninger Moos ist Lebensraum unzähliger geschützter Tier- und Pflanzenarten, etwa dem Rundblättrigen Sonnentau oder der Libellenart Kleine Moosjungfer. Wenn Kathleen und Christian Grüninger im Moos vorbeischauen, halten sie jedoch Ausschau nach Tieren, die man nicht unbedingt sofort als typische Vertreter eines Torfmoores aufzählen würde: Ihre etwa 180 Schafe, die zwischen Mai und September gut 20 Hektar Fläche beweiden.

Mit dem Ehepaar aus Überlingen geht es am Freitagmorgen vom BSV-Parkplatz aus ins Moos. Zeitig verlassen die beiden den befestigten Weg und steuern die zentral gelegenen Flächen an, die als Naturschutzgebiet von Unbefugten nicht betreten werden dürfen. Gummistiefel sind ab jetzt Pflicht für alle, die trockenen Fußes bleiben möchten. Nach einigen Minuten - ein erster Zaun ist schon überschritten – kündigen sich durch das Vogelgezwitscher hindurch sacht die ersten Tiere an. Und leise bleibt es nicht lange: Binnen weniger Minuten hat sich die Ankunft der Grüningers im Moos herumgesprochen, und vor allem auch die des Eimers mit Apfelstückchen, den die 30-Jährige bei sich trägt. Schon sind die beiden von unzähligen weißen Wollknäueln umzingelt, die sie mit lautem "Määäh" begrüßen. "Sie kommen wie es aussieht aber nicht nur wegen dem Eimer", sagt Christian Grüninger augenzwinkernd, als ein Schaf ihm den Kopf erwartungsvoll gegen den Bauch drückt. "Sie möchten schon auch gekrault werden."

Doch mit Füttern und Streicheleinheiten ist der Job noch nicht getan, denn die Grüningers und ihre Schafe sind "im Auftrag des Naturschutzes" vor Ort, wie es Thomas Kring, Leiter des Naturschutzgroßprojekts Baar ausdrückt. Die Tiere werden dafür eingesetzt, dass die offenen Flächen des Moors nicht wieder mit Büschen und Bäumen zuwachsen. Dabei müssen täglich nicht nur Zäune und Tiere überprüft werden. Auch, wie der Bestand an Futterpflanzen in dem aktuell beweideten Gebiet sich entwickelt, muss im Blick behalten werden. Zudem müssen die Blütezeiten einiger der geschützten Pflanzen oder beispielsweise die Eiablagen einiger Schmetterlingsarten in die Planungen einbezogen werden. Es gilt also, viel zu beachten.