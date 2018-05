Villingen-Schwenningen Schafe besser schützen

Die in Baden-Württemberg gesichteten Wölfe stammen aus unterschiedlichen Rudeln, mal aus Norddeutschland, mal aus Italien oder der Schweiz. Die Tiere hätten einen sehr großen Radius, berichtet Reinhold Mayer. Es sind Jungtiere, die einen neuen Lebensraum suchen müssen. "Die Tiere wandern unter Umständen sehr weite Strecken am Tag. 30, 40 Kilometer sind keine Entfernung für einen Wolf." Es wurde vermutet, dass die Großraubtiere aufgrund des Autoverkehrs in den dicht besiedelten Gebieten nicht heimisch werden.

Und was wenn doch? Die Frage ist, wie es weitergeht, wenn die Jungtiere "Familien" gründen. Wird es so, wie in den alten Erzählungen, beispielsweise von Selma Lagerlöf, wo Rudel Menschen jagen? Oder findet das "Wolfsmanagement" des Landes beim Innenministerium mit der Weidetierhaltung verträgliche Lösungen?