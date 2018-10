Villingen-Schwenningen Schätze des Freilichtmuseums entdecken

Und natürlich kommt in der Museumsgaststätte Ochsen auch die kulinarische Seite nicht zu kurz, extra für diesen Abend wird es eine Schnitzelkarte geben.

Schätze erzählen ihre "Lebensgeschichten"

"Vom schwarzen Brautkleid bis zum Nachttopf" – Die Schätze des Freilichtmuseums in einer Führung erleben die Besucher in einer Ausstellung. Es können viele ungewöhnliche oder alltägliche, typische und auch untypische, aber immer interessante und überraschende Objekte aus den Sammlungen des Freilichtmuseums entdeckt werden. Solche, die unscheinbar wirken, solche, die noch nie zu sehen waren und solche, die einmalig sind und ganz besondere "Lebensgeschichten" erzählen. Am Donnerstag, 11. Oktober, führt der Kulturwissenschaftler Christof Heppeler ab 15 Uhr durch diese einzigartige Ausstellung.