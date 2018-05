Villingen-Schwenningen Schätze aus vergangener Zeit

Haus des Jahres 2018 ist die 222 Jahre alte Stallscheune aus Haberstenweiler bei Salem im Bodenseekreis. Mit Ausnahme der Knechtskammer, die als Ausstellungsraum bestehen bleibt, werden alle Räume in der Scheune überarbeitet. Besonderes Highlight hier ist eine "Ausstellung zum Anfassen", in der die Besucher einmal all das dürfen, was sonst an vielen Stellen im Museum nicht möglich ist: Anfassen, Anziehen, Hineingucken oder auch Hineinlegen. Hier gilt: Anfassen erlaubt, sogar erwünscht!

Pünktlich zum gemeinsamen Saisonstart erschien auch der Begleitband zum Gemeinschaftsprojekt "Anders. Anders? Ausgrenzung und Integration auf dem Land", dass die unterschiedlichen Aspekte der Geschichte und der Lebensverhältnisse von Minderheiten im ländlichen Raum beleuchtet. Die elf Beiträge des Sammelbandes bieten vertiefende Informationen und geben spannende Einblicke in die Ergebnisse der Forschungs- und Recherchearbeiten der einzelnen Museen. Der Band beinhaltet auch einen Text von Museumsleiterin Almut Grüner zur Ausstellung "Ankommen. Angenommen? Heimatvertriebene zwischen Hier und Dort", die auch weiterhin im Farrenstall des Freilichtmuseums zu sehen ist. Neben Texten der sieben Freilichtmuseen zu ihren jeweiligen Einzelausstellungen enthält das Buch Fachbeiträge zum Thema. Der Begleitband ist im Freilichtmuseum erhältlich.

Weitere Informationen: www.freilichtmuseum-neuhausen.de