Villingen-Schwenningen Satzung regelt Besetzung des Vorstands

Künftig wird bei der Zuggesellschaft Villingen nicht mehr gewählt. Die Besetzung des Vorstandes wird in der neuen Satzung geregelt.

VS-Villingen. Ein letztes Mal hoben die Vertreter der Fastnachtsvereine bei ihrer Mitgliederversammlung im Kleinen Saal des Theaters am Ring die Hände. Sie wählten einstimmig den Zunftmeister der Historischen Narrozunft, Anselm Säger, zum Stellvertreter des Vorsitzenden, Oberbürgermeister Rupert Kubon.

Anschließend beschlossen sie die neue Satzung, in der die Zusammensetzung des ­Vorstandes jetzt geregelt wird: Oberbürger- und Zunft­meister führen den Verein in Zukunft Kraft Amtes an. Im Vorstand sitzen außerdem der Glonkivatter der Glonki-Gilde und der Generalfeldmarschall des Katzenmusikvereins "Miau" sowie ein Vertreter der kleinen Vereine.