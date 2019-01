Villingen-Schwenningen Sara vermisst ihre Familie

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die kleine Sara sucht verzweifelt ihre Besitzer, das zweijährige Mädchen ist in Polen registriert. Gefunden wurde sie in Villingen-Schwenningen bei der Polizeischule. Ihre Wohnadresse wäre Donaueschingen gewesen, aber die Familie ist wohl weggezogen. Wenn ihre Menschen nicht mehr auffindbar sind wünscht sie sich eine neue Familie und kommt ab Mitte Februar in die Vermittlung.