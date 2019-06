Villingen-Schwenningen Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Auf der anderen Seite ist die zuständige Baufirma bereits seit mehreren Wochen dran, Geh- und Radweg ebenfalls zu verbreitern und voneinander zu trennen. Durch diese Maßnahmen wird letztendlich auch die gesamte Fahrbahnbreite verringert – "die alte Fahrbahn war sehr breit", erläutert hierzu der Bauleiter. Des Weiteren wird auf Höhe der Sperberstraße eine Mittelinsel als Querungshilfe eingebaut und eine Geh- und Radwegverbindung zum bestehenden Weg in Richtung Nordstetten realisiert. In der Sperberstraße wird eine barrierefreie und behindertengerechte Querungshilfe eingerichtet. All dies laufe momentan parallel unter Hochdruck.

Die Freigabe der Straße soll nach Angaben der Stadtverwaltung am 22. Juni erfolgen. Es könne allerdings sein, dass danach noch kleinere Maßnahmen anstehen, wie Friesch erläutert. Spätestens jedoch bis Ende Juni seien sämtliche Arbeiten in diesem Bereich beendet.

Umleitung eingerichtet

Die derzeitige Vollsperrung, die am Dienstagabend eingerichtet wurde, sorgt derweil dafür, dass die Verkehrsteilnehmer auf eine weitere Umleitungsstrecke innerhalb des Villinger Stadtgebiets angewiesen sind. Der Verkehr aus Richtung Stadtmitte wird über den Vorderen Eckweg, den Außenring sowie die Kreisstraße von Nordstetten her kommend umgeleitet. Die Fahrzeuge aus Richtung Nordring leitet man über die Kreisstraße in Richtung Nordstetten zum Außenring und von dort aus auf die Obereschacher Straße in Richtung Vockenhauser Straße und Stadtmitte.

Auf der Strecke kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Chaos brach zunächst jedoch nicht aus. "Meistens spielen sich solche Umleitungen aber erst nach 14 Tagen ein", berichtet derweil Friesch von seinen Erfahrungen. So lange wird die Vollsperrung in diesem Fall allerdings nicht andauern.

Für Unmut sorgte in diesem Zusammenhang derweil, dass die Schilder – zumindest im Bereich des Aldis an der Stichstraße in Richtung XXXLutz – mitten auf dem Gehweg platziert wurden und die gesamte Breite einnehmen. Eine Leserin schrieb der Redaktion, dass hier "gedankenlos" gehandelt wurde. "Mit meinem Kinderwagen hatte ich bereits Probleme, ein Rollstuhl hätte keine Chance und Mütter mit Geschwisterkinderwägen hätten ebenfalls auf die Straße ausweichen müssen", moniert sie.

Weiterer Abschnitt

Anfang Juli geht es derweil mit der Sanierung des zweiten Abschnitts der Wieselsbergstraße weiter. Wie Baustellenkoordinator Volker Bachert erläutert, erfolgt dann der Bereich zwischen der Abfahrt der Bundesstraße 33 und der Kreuzung Goldenbühlstraße/An der Schelmengaß. Die Maßnahme geht einher mit der Sanierung der Stadteinfahrt West im Bereich der Goldenbühlstraße, in deren Zuge auch der Knotepunkt zur Wieselsbergstraße umgebaut wird. Somit könne die dort notwendig Sperrung genutzt werden, um darüber hinaus den letzten Abschnitt der Wieselsbergstraße zu sanieren.