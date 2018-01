Villingen-Schwenningen Sanierung läuft auf Hochtouren

VS-Villingen. Noch im Herbst schien es unklar, wann in der Karl-Brachat-Realschule die beiden Bauabschnitte zur Sanierung in Angriff genommen werden können. Denn einige Ausschreibungen verliefen aufgrund ausgebuchter Baufirmen nicht erfolgreich. Nun erklärt die Stadt gegenüber unserer Zeitung: Die Arbeiten laufen!

Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt: "Seit acht Wochen finden im laufendem Betrieb die Sanierungsarbeiten im ersten Bauabschnitt im Haus II statt." Momentan seien die Handwerker dabei, in Abstimmung mit der Schulleitung, die Fachräume zu sanieren. So stehen derzeit Arbeiten im Biologie- und Chemieraum auf dem Plan. "Der Biologieraum ist gerade in der Fertigstellung, der Chemieraum wird voraussichtlich Ende Januar fertig", berichtet Falke von den derzeitigen Arbeiten.

Aufzug wird im Haus II installiert