Villingen-Schwenningen Sanierung der Waldstraßeist im Verzug

VS-Villingen. Seit August vergangenen Jahres wird in der Waldstraße wieder kräftig gebuddelt. Noch in diesem Jahr soll die Sanierung abgeschlossen sein. Ob der Zeitplan gehalten werden kann, ist allerdings offen. Denn: Noch immer ist der Arbeitstrupp auf dem knapp 150 Meter langen Abschnitt zwischen der Prinz-Eugen-Straße und der Pontarlierstraße zugange.

Wie kommt es zu der Verzögerung? "Die Arbeiten an den Hausanschlüssen haben uns ziemlich viel Zeit gekostet", erklärt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung. So hätten die gesamten vorhandenen Leitungen der Telekommunikation in der gesamten Länge tiefer gelegt werden müssen, "damit diese zukünftig sicher unterhalb des Straßenkörpers liegen."

Im gleichen Zug werden außerdem – aufgrund des schlechtes Zustandes – die Hausanschlüsse erneuert. Dies sei erforderlich, um gesetzliche Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers einzuhalten. Brunner: "Es ist also von großem Vorteil für die Anlieger und zugleich eine Investition in den Bestand der Grundstücke."