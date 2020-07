Villingen-Schwenningen Sanierte Straße schon beschädigt

Doppelte Arbeit dank rücksichtsloser Autofahrer

Die Stadtverwaltung ergänzt am Dienstag und ärgert sich ebenso: "Um die Einschränkungen für die Gewerbetreibenden, den Einzelhandel, das Busunternehmen und die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurde vergangenes Wochenende der Deckenbelag am Sonntag eingebaut. Trotz großer Absperrungen und Markierungen sowie Presse-/Bürgerinfo haben einige Verkehrsteilnehmer, Auto-Fahrer und vor allem Radfahrer, die Absperrungen missachtet und eigenhändig zur Seite geräumt."