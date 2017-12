Villingen-Schwenningen Sammelboxen für Spenden dreist gestohlen

Im November kam es zu drei bislang bekannten Diebstählen von Spendenboxen Zunächst wurde am Freitag, den 24. November um etwa 12.38 Uhr in einem Warengeschäft in Donaueschingen eine Spendenbox entwendet. Am Montag, 27. November, um 14.15 Uhr wurde dann ein weiteres mit Spendengeldern gefülltes Behältnis in einem Markt für Tiernahrung gestohlen. Dieses Mal war die Box sogar besonders gesichert. Die Täterin hatte es hierbei augenscheinlich gezielt auf die Sammelboxen abgesehen. In einem Markt für Tiernahrung in Bad Dürrheim fielen dann am Dienstag, 28.November eine 34-jährige und eine 23-Frau dabei auf, wie diese die dortige Sammelbox für Geldspenden entwenden wollten. Der Diebstahl konnte dieses Mal verhindert werden. Bei den daraufhin erfolgten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die bislang bekannten Diebstähle der Boxen auf das Konto der 34- jährigen Frau aus der Region gehen. Ob und wie viel weitere ähnlich gelagerte Taten die 34-Jährige verübte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.