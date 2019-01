Villingen-Schwenningen Salzlager sind gefüllt

Das sei beispielsweise am Montag, 19. November 2018 im Bereich VS-Villingen der Fall gewesen, als extremes Blitzeis auf den Fahrbahnoberflächen auftrat. "Infolge erheblichen Schneefalls kam es heute im morgendlichen Berufsverkehr des Mittwoch ebenfalls zu Behinderungen. Die Lage beruhigte sich jedoch schon nach kurzer Zeit wieder, so dass der Verkehr zur Mittagszeit wieder normal fließen konnte", erklärt Frank. "Angesichts der weit schlechteren Witterungsverhältnisse im Alpenbereich und in Bayern ist nicht auszuschließen, dass die Versorgung mit Auftausalz an ihre Grenzen stoßen könnte. Noch sind unsere Lager im Schwarzwald-Baar-Kreis gefüllt und die Mitarbeiter im Straßenunterhaltungsdienst gesund."