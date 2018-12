Villingen-Schwenningen Salz hat der Brücke übel zugesetzt

Aber erst, sobald die Brücke asphaltiert ist. Und das dauert noch, denn bislang ruhen die dortigen Arbeiten, weil die Kolonne weitergezogen ist. Schließlich mussten die Maßnahmen, nachdem der schlechte Zustand der Brücke offenbart wurde, unterbrochen werden, um die Schäden zu untersuchen. Falke: "Wir sind natürlich vom Terminplan der Firma Strabag abhängig." Sofern es das Wetter zulässt, werde man am 17. Dezember asphaltieren, am Tag darauf würden Markierungsarbeiten folgen, sodass die Freigabe – wenn alles gut geht am 19. Dezember erfolgen kann. "Wir hoffen natürlich darauf."