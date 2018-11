Villingen-Schwenningen Sängerinnen mit viel Charisma

Vorher erklärte Chris noch schnell, dass es die Band in Größe M, L und XL gebe. XL stand in der Scheuer auf der Bühne und sorgte mit exzellentem Sound für Stimmung. Wenn Willi mit der Blues Harp das Tempo vorgab, war es unmöglich, still zu sitzen, mal ganz abgesehen, dass man sich in den Wilden ­Westen versetzt fühlte. Da standen sie und er, noch getrennt, am Bahnhof im Wilden Westen, und warteten auf die Züge, die sie zusammenführen sollten: "Shit, ich habe den falschen Zug genommen", war das desolate Ergebnis.

Herz zerreißend der Song "I can hear you" übersetzt: „Ich habe Dich noch nie getroffen, aber ich höre Dich, ich werde Dich immer lieben." Hier saß so manchem Zuhörer der Kloß im Hals fest. Oder "not mine to give", denn ein Herz, das einem nicht mehr gehört, kann man nicht mehr verschenken. Temperamentvoll der Song an die beste Freundin "I catch you when you fall" und total ausgeflippt der Song, wie Jessie das Haus in Schutt und Asche legt, weil sie ihren Freund mit einer ­anderen erwischt. Da kam sogar das Megaphon, das die Häuser evakuierte, zum Einsatz.

Zwischendurch wurde der Uhrzeitwächter nach dem Stand der Uhrzeit befragt und es hieß "das bekommen wir hin". Die Band passt in keine Schublade, und das ist gut so. Rasant ging es auf 22 Uhr zu, schnell noch eine Zugabe, dann ließen die hervorragenden Musiker Schlag 22 Uhr alles stehen und liegen, sich aber ein wenig unter die Zuhörer zu einem Schwätzchen zu mischen, war ja wohl noch erlaubt.