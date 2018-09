Am Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr, beginnt das Herbst/Winter-Programm des Rockclubs Villingen. Dazu konnte der Club die professionelle Metallica-Coverband Sacarium nach Villingen holen. Insbesondere sticht Tobias Regner, der Frontmann der Band heraus, der durch diverse Auftritte in Rundfunk und Fernsehen bekannt ist. Seine Stimme verspricht Gänsehaut pur, da sie so authentisch ist, dass sie sich kaum vom Original unterscheidet. Seit Gründung der Band im Jahr 2001 tourt Sacarium durch Deutschland und hat sich seit dem eine große Fangemeinde aufgebaut. Sacarium konnte auch ihr können als Vorgruppe von Bands wie Tito &. Tarantula, Megaherz oder Die Happy unter Beweis stellen. Durch ihre rockige, abgefahrene Live-Performance zieht die Band sein Publikum in ihren Bann. Deshalb kommen beim Konzert auch nicht eingefleischte Metallica-Fans auf ihre Kosten. Der Gig beginnt pünktlich um 19.30 Uhr in der Scheuer in der Kalkofen­straße 3a in Villingen. Der Kartenvorverkauf startet an diesem Samstag, 29. September, bei Morys Hofbuchhandlung, in der Rietstraße in ­Villingen. Foto: Veranstalter