Villingen-Schwenningen Saba-Post wirft Blick auf Heimatgeschichte

Bemerkenswert dann auch, wie sich Sabanesen an zehn Jahre zuvor und an ihre letzte Kriegsweihnacht erinnerten. Mit dabei Erich Braitsch, der bei SABA Lohnbuchhalter wurde. Als Pilot einer ME 109 K wurde er am 24. Dezember 1944 im Raum Titisee von einem Dutzend feindlicher Jäger aufgespürt: "… getroffen durch die Kugeln eines Bordschützen, ist der Fallschirm die letzte Rettung… nach der OP im Lazarett Titisee leuchteten für mich die Kerzen am Weihnachtsbaum besonders hell."

Nach weiteren Seiten zu SABA in aller Welt bot sich lokaler Lesestoff aus der Feder des Villinger Arztes und Heimatforschers Nepomuk Häßler: "Hond ihr au e Wihnächte – von einem alten Villinger Weihnachtsbrauch", der vom Aufstellen besonderer Weihnachtskrippen und auch vom Wettstreit um die schönste Krippe handelt. Ein Höhepunkt waren auch die Erinnerungen von Lokalhistoriker Josef Liebermann "Vom Kuhreihen in Villingen – seine Weisen und seine Texte" und die "Weihnachtsteppiche in den Städtischen Sammlungen" von Paul Revellio, dem bedeutenden Historiker zur Stadtgeschichte. Weitere Nostalgie wurde publik zum Saba-Erholungsheim in Meersburg, dem Märchenspiel der Kinder-Weihnachtsfeier "Schneewittchen", den Familiennachrichten und der Werksbücherei, in die auch sechs Bände von Karl May aufgenommen wurden.

Alles in allem war die ­SABA-Post ein redaktionelles Phänomen früherer Zeit und eine einst große lokale Industriegeschichte.