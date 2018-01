Villingen-Schwenningen Rupert Kubon sein? Lieber nicht!

Rasch wird klar: Bequemer wird’s nicht. Wenn Kubon jetzt aufhört, tut er, was der Volksmund empfiehlt: aufhören, wenn es am schönsten ist. Die finanzielle Lage der Stadt ist glänzend. Verglichen mit dem traurigen Schuldenrekord von 2004 wurden die Schulden bis dato auf unter 30 Millionen Euro nahezu halbiert und die Rücklagen sind fast so hoch wie der Kernhaushalt. Die Wirtschaft brummt und liefert das Geld für die jüngst angestoßenen, Zukunftsprojekte: die Schulsanierungen, die Zusammenführung der Verwaltung auf dem ehemaligen Kasernen-Areal Mangin, der Bau der Schwenninger Neckarhalle, diverse Wohnprojekte und den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen zum Beispiel. Freilich, er könnte an diese Erfolge anknüpfen, die Dinge voll­enden. Aber wenn Kubon jetzt abtritt, geht er mit einem guten Gefühl, begleitet vom Beifall der Villingen-Schwenninger.